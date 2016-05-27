كاميرون: أرقام الهجرة "مخيبة للآمال"

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، إن الأرقام التي تظهر أن الهجرة عند ثاني أعلى مستوى على الإطلاق مخيبة للآمال، لكنه توقع تغير هذا الاتجاه.

وأضاف كاميرون خلال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أن الناس تنجذب لبريطانيا لأن أداء الاقتصاد تفوق على دول أخرى في أوروبا لسنوات، وهذه مسألة رئيسية في استفتاء يجرى الشهر المقبل على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في آخر تقرير قبل استفتاء 23 يونيو/حزيران، أن عدد المهاجرين بلغ 333 ألفا في 2015 وهو ثاني أعلى مستوى في فترة 12 شهرا منذ بدء السجلات عام 1975.