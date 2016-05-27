كاميرون: لا أعرف متى يزورنا ترامب.. لكني سعيد بذلك

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الجمعة إنه لم يتحدد موعد معين لاحتمال زيارة دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري المحتمل في انتخابات الرئاسة الأميركية إلى بريطانيا، لكنه عبر عن سعادته بلقائه.

وأضاف كاميرون للصحافيين في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى "يميل هؤلاء المرشحون عادة لزيارة بلدان أوروبية مختلفة في مرحلة الاستعداد للانتخابات الأميركية. لا أعلم إن كان هذا سيحدث.

لم تتحدد مواعيد لكن يسعدني دائما أن ألتقي بأناس على ذلك الأساس".

وأضاف "وبالنسبة لدونالد ترامب، سأهنئ من يتمكن من اجتياز هذه العمليات المطولة وقيادة أحد الحزبين السياسيين الكبيرين في الولايات المتحدة الأميركية. هذا ماراثون غير عادي".