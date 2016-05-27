منظمة: جيش جنوب السودان يعذب السجناء بحاويات شحن

قالت منظمة العفو الدولية، الجمعة، إن عشرات السجناء في جنوب السودان يتم اعتقالهم في ظروف تشبه التعذيب، حيث يتكدسون في حاويات معدنية في ظل حرارة خانقة مع الحد الأدنى من الماء والطعام.

وأضافت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، أن العديد من السجناء، وغالبيتهم متهمون بأنهم على صلة مع المعارضة أو مجموعات متمردة، قضوا من جراء هذه المعاملة غير الإنسانية. وقالت المنظمة إن السجناء تعرضوا أيضا للضرب من قبل جنود.

وقال موثوني وانيكي، مدير المنظمة في شرق إفريقيا، إن "المعتقلين يعانون في ظروف مروعة، والمعاملة التي يتلقونها هي تعذيب لا أكثر ولا أقل"، مضيفاً أنه "يتم إطعامهم فقط مرة أو مرتين أسبوعيا، ولا تقدم لهم كمية كافية من ماء الشرب".

ولم يصدر رد فوري من جيش جنوب السودان الذي نفى في السابق تقارير عن اختناق سجناء داخل حاويات للشحن العام الماضي.

وفي جنوب السودان غالبا ما تستخدم الحاويات المعدنية كزنزانات مؤقتة. ويمكن أن تتجاوز الحرارة بسهولة 40 درجة مئوية.

وقالت منظمة العفو إن السجناء محتجزون في موقع يدعى غوريم يضم سجناً بدائياً، على بعد نحو 20 كلم جنوب جوبا.

وأظهرت صور التقطتها الأقمار الاصطناعية يعتقد أنها لموقع السجن، أربع حاويات شحن معدنية مصفوفة داخل سياج مزدوج.