وزير إسرائيلي يستقيل احتجاجاً على ليبرمان

قدم وزير البيئة الإسرائيلي، آفي جباي، استقالته من الحكومة، الجمعة، احتجاجاً على تعيين المتطرف أفيغدور ليبرمان وزيراً للدفاع، وفقا لما ذكرته وكالة (معا) الفلسطينية نقلاً عن مواقع إسرائيلية.

وأشارت إلى أن الوزير جباي ليس عضواً في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) وتم تعيينه في الحكومة من قبل حزب "كولانو" أي كلنا، بزعامة وزير المالية موشيه كحلون.

وأكد الوزير المستقيل أنه أقدم على هذه الخطوة بناء على السياسة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، واعتبرها خطوات خطيرة تؤثر على أمن وسلامة إسرائيل، وجاءت لحسابات سياسية على حساب القضايا الأمنية الجوهرية.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون استقالته من حكومة بنيامين نتنياهو وخروجه من العمل السياسي، مؤكداً عدم ثقته برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل خلاف بينهما.

وليبرمان متطرف إسرائيلي دعا حين كان وزيراً لخارجية إسرائيل إلى اغتيال الرئيس الفلسطيني محمود عباس.