40 جريحاً في عراك بمخيم كاليه شمال فرنسا

جرح ما مجموعه 40 شخصاً في عراك وشجار لأسباب لا تزال مجهولة بين نحو 200 من اللاجئين الأفغان والسودانيين في مخيم كاليه العشوائي شمال فرنسا، وفق مسؤولين محليين.

ويجري المسؤولون تحقيقات في الاشتباكات التي بدأت حوالي الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي (14:00 تغ) في مركز لرعاية الأطفال وانتقلت إلى المخيم.

من جهتها، قالت فابيان بوكيو في تصريح للصحافيين مساء الخميس إن الحصيلة ارتفعت إلى "40 ضحية، بينهم 13 تم نقلهم إلى مركز علاج في كاليه"، مشيرة إلى أن "ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح أكثر خطورة، أحدهم جرح بسلاح أبيض".

وذكرت بوكيو أن بين الجرحى لاجئين وعمالا إنسانيين، مضيفة أن شابة أصيبت بجروح بالغة بعد تعرضها لمقذوفة أصابتها في الوجه.

وفتحت السلطات المحلية في كاليه تحقيقاً "في أعمال عنف متعمدة بأسلحة".

كما أكدت فرق الإسعاف لوكالة فرانس برس أن ليلة الخميس الجمعة كانت "هادئة" بعد أن أعلنت السلطات المحلية مساء الخميس أن الوضع "مستقر".

ونفت السلطات أن يكون أحد اللاجئين قد جرح بسلاح ناري.

ويقيم نحو 4 آلاف لاجئ، بحسب سلطات كاليه، و5 آلاف، بحسب منظمات، في مخيم كاليه وجواره، على أمل الوصول إلى بريطانيا.

وغالباً ما تحدث توترات بين اللاجئين الذين ينتمون لجنسيات مختلفة، ووقعت العديد من الاشتباكات في المخيم الذي يقيم فيه لاجئون من أفغانستان والشرق الأوسط والسودان والقرن الإفريقي.

وفي منتصف آذار/مارس الماضي، جرح 19 لاجئين في اشتباكات بين لاجئين أفغان وسودانيين.