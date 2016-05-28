أميركا.. 40 عاماً سجناً لفيتنامي خطط لمهاجمة مطار هيثرو

حكم القضاء الأميركي الجمعة بالسجن 40 عاماً على مصمم غرافيك فيتنامي الأصل عضو في القاعدة تدرب لدى الشبكة المتطرفة في اليمن وخطط لتنفيذ هجوم في مطار هيثرو اللندني.

وأصدرت محكمة مانهاتن حكمها على الفيتنامي مينه فام (33 عاماً) بعد خمسة أشهر على اعترافه بالاتهامات الموجهة إليه "بالإرهاب". وقد أجهش بالبكاء في المحكمة في نيويورك عند سماعه الحكم القاسي.

وكان فام الذي اعتنق الإسلام وغادر فيتنام عندما كان رضيعاً إلى بريطانيا حيث أمضى الجزء الأكبر من حياته، سافر إلى اليمن في ديسمبر 2010 ليتلقى تدريباً عسكرياً لدى تنظيم القاعدة.

وقد عاد إلى بريطانيا في يوليو 2011 بعدما عرض تنفيذ هجوم انتحاري وتدرب على التفجير وسط المدنيين القادمين من إسرائيل وأميركا إلى مطار هيثرو، كما قال للمحكمة. وقد ترك في بريطانيا زوجته الحامل في شهرها الثامن.

وقال فام للقاضية اليسون ناثان "ارتكبت خطأً فادحاً". وأضاف "آسف على ذلك. لست معتاداً على النظام الأميركي وعلى قسوة هذا الحكم".

وكان فام أوقف في بريطانيا قبل أن يتمكن من تنفيذ مشروعه ثم سلم إلى الولايات المتحدة حيث وجهت إليه التهم.