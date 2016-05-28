وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعاً استثنائياً

بدأ وزراء الخارجية العرب في القاهرة، السبت، اجتماعاً استثنائياً لبحث عدد من الملفات العربية على رأسها القضية الفلسطينية والمبادرة الفرنسية لإحياء عملية السلام، وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فضلاً عن الشأن الليبي إذ يحضر أيضاً رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، علاوة على القمة العربية في نواكشوط.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو الرئيس العربي الوحيد المشارك في هذه الاجتماعات وذلك لبحث وتحديد الموقف العربي، الذي سيتم طرحه أمام مؤتمر باريس المخصص لبحث سبل استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمقرر انعقاده بداية يونيو المقبل بمشاركة وزير الخارجية الأميركي جون كيري.

وقد قطع عباس كلمته للسلام على السراج حين حضوره إلى المنصة.

المؤتمر يهدف إلى بحث سبل إنفاذ حل الدولتين والخروج من حالة الجمود الراهنة التي تفرضها إسرائيل.

أما على صعيد الملف الليبي فمن المقرر أن يبحث الاجتماع الوزاري العربي التطورات التي تشهدها ليبيا، والدور العربي إزاءها خاصة بعد الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في مدينة الصخيرات، وتشكيل المجلس الرئاسي الليبي، وحكومة الوفاق الوطني وهي البنود التي طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج بطرحها للنقاش والبحث أمام وزراء الخارجية العرب.

السراج الذي ترأس وفداً ليبياً ضم إلى جانب وزير الخارجية محمد الصادق سيالة عدداً من المسؤولين الليبيين، وصل إلى القاهرة مساء أمس الجمعة استعداداً للمشاركة في الاجتماعات.