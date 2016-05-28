أردوغان يتهم واشنطن بعدم الصدق.. بسبب دعمها الأكراد

دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، الولايات المتحدة بسبب دعمها للمقاتلين الأكراد في سوريا بعد أن أظهرت صور لوكالة "فرانس برس" كوماندوز أميركيين يرتدون شارات وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة مجموعة "إرهابية".

وقال أردوغان، في خطاب ألقاه في ديار بكر، كبرى مدن جنوب شرقي تركيا حيث غالبية السكان من الأكراد: "أدين الدعم الذي يقدمونه لوحدات حماية الشعب الكردية"، مضيفاً: "يجب على هؤلاء الذين هم أصدقاؤنا ومعنا في حلف شمال الأطلسي.. أن لا يرسلوا جنودهم إلى سوريا وهم يرتدون شارات وحدات حماية الشعب الكردية".

وتأتي تصريحات أردوغان بعد أن التقط مصور وكالة "فرانس برس" صورا لجنود أميركيين في سوريا يضعون شارة وحدات حماية الشعب الكردية.

وتعتبر أنقرة هذه الميليشيات مجموعة "إرهابية" وتتهمها بشن عدد من الهجمات داخل تركيا وبأنها الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضد الحكومة التركية.

واتهم أردوغان الولايات المتحدة بـ"عدم الصدق" بسبب دعمها لتلك الميليشيات الكردية. وقال: "أعتقد أن السياسة يجب أن تُمارس بصدق".