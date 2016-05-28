أستراليا.. الشرطة تفض اشتباكات بين محتجين برذاذ الفلفل

استخدمت الشرطة الأسترالية رذاذ الفلفل لتفريق اشتباكات بين قوميين يمينيين ومحتجين مناهضين للعنصرية في شوارع ملبورن، اليوم السبت، في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول إن القضاء على العنصرية ما زال "عملاً لم ينته بعد".

ونظمت جبهة الوطنيين المتحدة تجمعاً تحت شعار "أوقفوا أقصى اليسار" في حين قام محتجون مناهضون للعنصرية بمسيرة تحت شعار "مورلاند تقول لا للعنصرية" في إشارة إلى منطقة في ملبورن.

وعززت المخاوف من الشباب الاستراليين الذين يستلهمون نهج متشددين مثل تنظيم "داعش" والذين يسافرون للقتال في العراق وسوريا الدعم لجماعات يمينية مثل "جبهة الوطنيين المتحدة" و"استعادة استراليا".

وأوضحت تغطية تلفزيونية أعضاء ملثمين من "جبهة الوطنيين المتحدة" يرفعون أعلام استراليا وهم يشتبكون مع متشددين يساريين كثير منهم يرتدون قلنسوات ويغطون وجوههم بملابس سوداء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شارون كودن، قائد شرطة ولاية فكتوريا، قوله: "أتفهم الحاجة للتظاهر وحق التظاهر... ولكن ما لا نقبله هو هذا العنف في مجتمعنا... رأينا سلوكاً غير مناسب وجباناً. الناس ملثمون".

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الاسترالية "إيه.بي.سي" إنه جرى اعتقال شخصين بتهم تتعلق بحيازة أسلحة قبل اندلاع أعمال العنف رغم تواجد كبير للشرطة.

وأضافت أنه جرى اعتقال شخصين بتهمة الشغب وشخص لمهاجمته الشرطة وشخص لإعاقة الشرطة وآخر بتهمة السرقة.