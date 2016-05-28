اليونسكو ترى خطرا من تدمير المواقع الأثرية والثقافية

صرّحت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أن المجتمع الدولي لم يتوصل بعد لرد فعل ملائم لتدمير الإرث الثقافي مثل الذي حدث في تدمير متطرفين عمدا للمواقع الأثرية في سوريا ومالي.

وقالت إيرينا بوكوفا إن الأمر استغرق بعض الوقت من السلطات للرد على خطورة ما كانت تفعله الجماعات المتطرفة.

وأضافت لرويترز في مقابلة في العاصمة الأفغانية كابول، إن مثل تلك الجماعات عادة ما تسعى لتمهيد الأجواء لاضطهاد الأقليات وترسيخ سلطتها من خلال "تطهير ثقافي" بإزالة آثار الثقافات الأخرى.

وضربت طالبان الأفغانية أحد أكثر الأمثلة فجاجة على ذلك منذ 15 عاما عندما فجرت تمثالين ضخمين لبوذا عام 2001 وقالت إنهما من الأصنام.

وأكدت بوكوفا أن محو المتطرفين في مالي للمعابد التي تعود للقرون الوسطى في تمبكتو في عام 2012، ثم تدمير تنظيم داعش في سوريا لأجزاء من مدينة تدمر الأثرية العام الماضي جعل الخطر حاضرا بقوة.

وبوكوفا من بين المرشحين لشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت بوكوفا التي شغلت من قبل منصب القائم بأعمال وزير الخارجية في بلغاريا "علي أن أقول إن في بداية الأزمة السورية لم نأخذ ذلك بالجدية الكافية عندما بدأنا إدانة هذا التدمير، الآن أعتقد الناس يدركون ما هو الخطر. أعلم أن الأمر ليس سهلا لكن الآن الجميع يرون دمار الإرث والثقافة بصفته جزءا من استراتيجية هذا التطرف. على الأرجح أوضح تجسيد لذلك".

لكنها أضافت أن العالم ما زال متخبطا بشأن كيفية التعامل مع المشكلة التي دفعت القضية لمستوى استراتيجي.