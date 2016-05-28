انفجار أكبر مصنع للأسلحة في بلغاريا

قالت وزارة الداخلية البلغارية السبت إن انفجاراً وقع في أكبر مصنع للأسلحة في البلاد ما أسفر عن سقوط قتيل الليلة الماضية.



وذكرت متحدثة باسم الوزارة لرويترز أن الحادث الذي أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 52 عاماً، وقع الساعة 19:20 (بتوقيت غرينتش) عند وحدة الإنتاج في مصنع أرسنال ببلدة موجليزه على بعد 250 كيلومتراً شرقي العاصمة صوفيا.



وأضافت "لم يسقط المزيد من المصابين".



وفتح محققون بلغار تحقيقاً في الواقعة وهو إجراء طبيعي عندما يقع حادث يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين بجروح بالغة.



وكان عاملان قتلا الشهر الماضي في انفجار بالمصنع تسبب في نشوب حريق.