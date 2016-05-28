تشيكيا تسلم أميركا لبنانياً متهماً بدعم الإرهاب

أعلنت الشرطة التشيكية السبت أنها سلّمت الولايات المتحدة اللبناني فوزي جابر، الذي اعتقل العام 2014 في براغ وأوقف للاشتباه بدعمه الإرهاب.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة ماركيتا يانوفسكا في بيان: "أؤكد أن قرار وزير العدل التشيكي المتعلق بعملية التسليم للولايات المتحدة قد نفذ قبل أسابيع عدة". وأضافت أن "اللبناني يواجه في الولايات المتحدة عقوبة السجن المؤبد".

اعتقلت الشرطة التشيكية فوزي جابر ومواطنيه علي طعان فياض وخالد المرعبي في نيسان/أبريل 2014 في براغ بناء على طلب السلطات الأميركية فيما كانوا يتواصلون مع أشخاص يعتقدون أنهم ينتمون إلى متمردي القوات الثورية المسلحة في كولومبيا "فارك".

والواقع أن هؤلاء كانوا عناصر في الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات "دي. أي. آيه". واتهم الثلاثة بمحاولة تزويد المتمردين الكولومبيين أسلحة مصدرها أوكرانيا، وفق الصحافة التشيكية.

وأُفرِج عن علي طعان فياض وخالد المرعبي في شباط/فبراير 2016 في إطار اتفاق أتاح الإفراج أيضا عن خمسة تشيكيين بينهم محامي علي طعان فياض، كانوا خطفوا في تموز/يوليو 2015 في لبنان.

وأثار الإفراج عن اللبنانيين استياء السفارة الأميركية في براغ التي أبدت "صدمتها".

واتُهم الرجلان في الولايات المتحدة بالتحضير لاغتيال موظفين في الحكومة الأميركية ومحاولة استخدام صاروخ مضاد للطائرات، بحسب البعثة الدبلوماسية الأميركية.