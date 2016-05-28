سقوط صاروخين أُطلِقا من سوريا بالقرب من مطار في تركيا

سقط صاروخان أُطلِقا من سوريا السبت بالقرب من المطار الدولي في غازي عنتاب، كبرى مدن جنوب تركيا على بعد 40 كلم تقريبا من الحدود، دون وقوع ضحايا، حسبما أفادت وكالة "دوغان" للأنباء.

وسقط أحد الصاروخين في حديقة مجمع سكني لموظفي مطار اوغوزيلي في مدينة غازي عنتاب والآخر في أرض خلاء، دون وقوع جرحى.

وتابعت الوكالة أن مسؤولين عسكريين وحاكم المحافظة توجهوا إلى المكان، مضيفةً أن الصاروخين سقطا قرابة الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش (10:50 بالتوقيت المحلي) دون إعطاء تفاصيل.

وتعذر التحديد على الفور ما كان الأمر يتعلق بصواريخ "طائشة" أطلقت خلال معارك في شمال سوريا أو أنها قصف يستهدف المطار.

الشهر الماضي، توجه عدد من المسؤولين الأوروبيين من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إلى غازي عنتاب.

في نيسان/أبريل الماضي، قُتل شخص وأصيب سبعة آخرون بجروح جراء سقوط قذائف أطلقت من سوريا على مدينة كيليس الحدودية في تركيا، بحسب ما أفادت وكالة دوغان التركية للأنباء.

وتستهدف كيليس بشكل متكرر منذ بداية السنة بصواريخ تنسبها السلطات التركية إلى تنظيم "داعش" أو إلى المقاتلين الأكراد، وقد تسببت بمقتل 21 شخصا على الأقل.