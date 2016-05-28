ضربات لتركيا والتحالف تقتل 104 من داعش في سوريا

نقلت وسائل إعلام تركية اليوم السبت عن مصادر عسكرية قولها إن ضربات جوية شنتها تركيا والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قتلت 104 متطرفا من داعش ردا على أحدث هجوم على إقليم حدودي تركي.

وذكرت صحيفة صباح الموالية للحكومة أن 5 أشخاص أصيبوا أمس الجمعة عندما أطلقت صواريخ من منطقة خاضعة لسيطرة داعش في شمال سوريا على إقليم كلس التركي الحدودي.

وأصابت صواريخ من مناطق للتنظيم كلس أكثر من 70 مرة منذ يناير كانون الثاني مما أسفر عن مقتل 21 شخصا بينهم أطفال.

وأضاف مسؤولون أمنيون إن ذلك يحدث نتيجة حوادث عرضية عبر الحدود وأيضا نتيجة الاستهداف المتعمد.

من جهة أخرى، استولت داعش على مزيد من الأراضي قرب الحدود التركية من مقاتلين سوريين أمس الجمعة، ما أثار مخاوف من موجة جديدة من المدنيين الفارين من القتال.