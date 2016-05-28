غينيا.. 59 مصابا باشتباك أثناء افتتاح مسجد جديد

قال مدير مستشفى وشهود اليوم السبت إن 59 شخصا على الأقل أصيبوا في غينيا عندما اشتبك شبان محبطون مع الشرطة بعد إبعادهم عن افتتاح مسجد جديد في بلدة تيمبو.

وأضاف شهود أن مسؤولي الأمن منعوا أناسا عاديين من دخول المسجد للسماح لكبار الشخصيات المحلية بالمرور، ولكن الشبان غضبوا وألقوا حجارة وحاولوا اقتحام المسجد. وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وضرب الشبان.

فيما تابع أحد الشهود، ويدعى لطيف حيدرة "كان هناك اشتباك كبير بين الشرطة والشبان وتصاعدت سحب من دخان الغاز المسيل للدموع. رأيت امرأة كبيرة تتعرض للدفع من الحشود. كان الوضع خطيرا".

وقال مامادو كوياتي مدير مستشفى مامو الإقليمي إن 59 شخصا يعالجون في المستشفى بعد الحادث الذي وقع أمس الجمعة في تيمبو على بعد نحو 260 كيلومترا شمال شرقي العاصمة كوناكري.