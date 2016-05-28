متمردون يفرجون عن صحافيين في كولومبيا

أفرج عن الصحافيين المحتجزين منذ الاثنين في منطقة كاتاتومبو شمال شرق كولومبيا لدى حركة تمرد يسارية متطرفة، وفق ما أعلنت مؤسسة الإذاعة والتلفزة الكولومبية التي يعمل لديها الصحافيان، الجمعة.

وقالت القناة في تغريدة "افرجت حركة (جيش التحرير الوطني) عن دييغو بابلوس وزميله كارلوس ميسا".

وكان تم احتجاز الصحافيين حين كانا يعدان تحقيقاً حول اختفاء الصحافية الإسبانية الكولومبية سالود هارانديز التي أفرج عنها أيضا الجمعة.

ونقل المصدر عن بابلوس قوله "تمت معاملتنا بشكل جيد".

وحركة "جيش التحرير الوطني" هي ثاني أهم حركة تمرد في كولومبيا وتأسست في 1964، وقد سلمت سالود بيانا لكن هذه الأخيرة رفضت قراءته قائلة إنها "ليست المتحدثة باسم هؤلاء الخارجين عن القانون".

وفي حين قالت الحركة في بيانها "إن احتجاز الصحافية جاء فقط في إطار إجراءات روتينية لتحييد أي تسلل معاد"، قالت الصحافية "كانت عملية اختطاف".