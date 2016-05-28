مقتل مهاجر أفغاني صدمته شاحنة في كاليه

قتل مهاجر أفغاني (25 عاما) عندما صدمته شاحنة على طريق سريعة قرب ميناء كاليه صباح السبت، وفق مسؤولين.

وكان الشاب الأفغاني يقيم في مخيم المهاجرين المعروف باسم "الغابة"، وهو من بين 26 شخصا على الأقل قتلوا أثناء محاولتهم الوصول إلى بريطانيا منذ حزيران/يونيو 2015.

ويعيش ما بين 4 و5 آلاف مهاجر في "الغابة" أملا في أن يتمكنوا من الوصول بشكل غير شرعي إلى بريطانيا داخل شاحنات تعبر القنال.

وجاء في بيان للمقاطعة المحلية أن "الضحية كان من بين مجموعة من 50 شخصا وضعوا جذوع أشجار على الطريق السريعة ايه 16" آملا أن يدفع ذلك الشاحنات العابرة إلى تخفيف سرعتها ليتمكنوا من الاختباء فيها بهدف الوصول إلى انكلترا.

وقتل الشاب قبل الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (04,00 ت غ).

ويأتي الحادث بعد يومين من شجار في المخيم بين نحو 200 أفغاني وسوداني أدى إلى إصابة 40 شخصا.