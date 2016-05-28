مقتل نحو 100 شخص بانهيارات أرضية في سريلانكا

ذكرت السلطات السريلانكية السبت اعتقادها أن نحو 100 شخص اعتبروا مفقودين منذ الانهيارات الأرضية الأسبوع الماضي، قتلوا، بعد فشلها في العثور على أي أثر للحياة تحت أطنان الطين.

وقال مركز إدارة الكوارث إنه تم انتشال 67 جثة من منطقة كيغالي الأكثر تضررا، بينما اعتبر 99 شخصا آخرين مفقودين عقب الكارثة التي تسببت بها الأمطار الغزيرة في 17 أيار/مايو.

وصرح بارديب كوديبيلي المتحدث باسم المركز لوكالة فرانس برس أن "الجيش يواصل عمليات البحث، ولكن لا أمل بالعثور على أي أحياء".

كما أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات في معظم أنحاء البلاد الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل 37 شخصا، إضافة إلى الذين قتلوا في الانهيارات الأرضية، بحسب المركز.

وذكرت الحكومة أن الفيضانات والانهيارات الأرضية التي تسببت بها الأمطار الغزيرة أدت إلى تشريد أكثر من 60 ألف شخص، إلا أن معظمهم عادوا إلى منازلهم بعد انخفاض منسوب المياه.

وتلقت سريلانكا مساعدات عاجلة من دول أخرى بينها جارتها الهند التي أرسلت سفينتين تابعتين للبحرية وطائرة إمدادات.