عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

مقتل 5 جنود ماليين وإصابة 4 بانفجار لغم في شمال مالي

المصدر: باماكو - فرانس برس
أرشيفية
رابط مختصر

قتل 5 جنود ماليين وأصيب 4 آخرون بجروح الجمعة في شمال مالي في انفجار لغم لدى مرور عرباتهم، وفق ما أعلن الجيش المالي في بيان.

وبحسب البيان "انفجرت عبوة ناسفة في عربتين للقوات المسلحة المالية ما تسبب في مقتل 5 عسكريين واصابة 4 اخرين" بين بلدتي انسونغو وانديليمان.

وأضاف البيان "تطمئن الحكومة الى ان كل الوسائل ستستخدم لكشف من وضع الالغام واحالته إلى المحاكم".

ولا تزال مناطق واسعة من شمال مالي خرج سيطرة القوات المالية والاجنبية رغم توقيع اتفاق سلام في حزيران/يونيو 2015 بين الحكومة وحلفائها وحركة التمرد السابقة بهدف عزل المتطرفين نهائيا.

كلمات دالّة

#مالي, #جنود, #القوات, #المتمردون, #المتطرفون

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر