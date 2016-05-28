مقتل 5 جنود ماليين وإصابة 4 بانفجار لغم في شمال مالي

قتل 5 جنود ماليين وأصيب 4 آخرون بجروح الجمعة في شمال مالي في انفجار لغم لدى مرور عرباتهم، وفق ما أعلن الجيش المالي في بيان.

وبحسب البيان "انفجرت عبوة ناسفة في عربتين للقوات المسلحة المالية ما تسبب في مقتل 5 عسكريين واصابة 4 اخرين" بين بلدتي انسونغو وانديليمان.

وأضاف البيان "تطمئن الحكومة الى ان كل الوسائل ستستخدم لكشف من وضع الالغام واحالته إلى المحاكم".

ولا تزال مناطق واسعة من شمال مالي خرج سيطرة القوات المالية والاجنبية رغم توقيع اتفاق سلام في حزيران/يونيو 2015 بين الحكومة وحلفائها وحركة التمرد السابقة بهدف عزل المتطرفين نهائيا.