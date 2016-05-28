منظمة الصحة ترفض تأجيل أو إلغاء أولمبياد ريو بسبب زيكا

رفضت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، دعوة لنقل أو تأجيل دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو بسبب خطر تفشي فيروس زيكا في البرازيل.

وكان أكثر من 100 عالم كبير قد قالوا إن انعقاد الأولمبياد كما هو مقرر أمر غير أخلاقي، لكن المنظمة التابعة للأمم المتحدة اعتبرت أن انعقاد الدورة في موعدها "لن يغير كثيراً" في تفشي الفيروس الذي يحدث تشوهات خلقية خطيرة.

وذكرت المنظمة في بيان: "وفقاً لتقييمنا الحالي لانتشار فيروس زيكا في 60 من دول العالم تقريباً و39 دولة في الأميركيتين لا يوجد مبرر يتعلق بالصحة العامة لتأجيل أو إلغاء الدورة".

ووجه نحو 150 خبيراً كبيراً في الصحة العامة، بينهم كثيرون متخصصون في الأخلاقيات البيولوجية، رسالة عامة نشرت على الإنترنت أمس الجمعة قالوا فيها إن خطر عدوى فيروس زيكا مرتفع لدرجة تحول دون انعقاد الأولمبياد بسلام.

وأرسلت الرسالة إلى المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، مارغريت تشان، جاء فيها أنه يجب نقل الدورة الأولمبية التي سوف تنطلق في ريو دي جانيرو في آب/أغسطس إلى مكان آخر أو تأجيلها.

لكن المنظمة رفضت الدعوة قائلة إن البرازيل "واحدة من بين قرابة 60 دولة ومنطقة" اكتشفت الإصابة بزيكا فيها، وأنه ينبغي أن يواصل الناس التنقل بين هذه الدول والمناطق لشتى الأسباب، مشيرة إلى أن "أفضل طريقة للحد من خطر المرض هي اتباع نصائح الصحة العامة عند السفر".

وتنصح المنظمة العالمية الحوامل بتجنب السفر إلى مناطق انتشار عدوى زيكا، بما في ذلك ريو دي جانيرو. كما توصي الجميع ببذل كل الجهود لحماية أنفسهم من لدغ البعوض وتنصح بممارسة الجنس الآمن.