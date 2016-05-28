11 جريحاً بينهم 8 أطفال بصاعقة تضرب حديقة في باريس

أصيب 11 شخصاً، بينهم ثمانية أطفال على الأقل، بعد ظهر السبت، حين ضربت صاعقة حديقة في باريس، بحسب ما أفادت أجهزة الإسعاف والسلطات، علماً بأن بعض الأطفال جروحهم بالغة.

وقال مركز الشرطة إن ستة أشخاص، بينهم أربعة أطفال حالتهم "طارئة جداً"، لافتاً إلى أن المصابين الخمسة الآخرين في حالة "طارئة نسبياً" وقد نقلوا جميعاً إلى المستشفى.

كما ذكر أن الأطفال كانوا يحتفلون بعيد ميلاد في حديقة مونسو بشمال غرب العاصمة، حين بدأ المطر. وصرحت المسؤولة المحلية، كارين طيب، أن "الأطفال احتموا بشجرة".

وتتراوح أعمار الأطفال الجرحى بين سبعة و14 عاماً.

وفي وقت سابق، أعلن مساعد عمدة المنطقة، فانسان بالادي، لقناة "اي تيلي" أن الحادثأاسفر عن 11 جريحاً، بينهم 10 أطفال.