اعتقال نمساوي من النازيين الجدد هدد بقتل طالبي لجوء

اعتقلت القوات الخاصة في الشرطة النمساوية مشتبهاً به من النازيين الجدد، هدد بارتكاب مجزرة بحق طالبي اللجوء، وصادرت كمية من الأسلحة والذخيرة في منزله، بحسب ما أعلنت الشرطة الأحد.

وجاء في بيان لشرطة مقاطعة النمسا العليا أن الشاب (20 عاما) "أخبر أصدقاءه أنه يريد - قتل جميع طالبي اللجوء ببندقيته - في مركز للاجئين". كما استخدم لغة النازيين الجدد وبعث لأحد أصدقائه برسائل قصيرة، تتضمن نصوص "الأيديولوجية القومية الاشتراكية".

وفي عملية دهم لمنزله في إقليم لينز-لاند الخميس، عثرت الشرطة كذلك على رموز للنازية. واعتقلته قوات "كوبرا" الخاصة قرب منزله فجر الجمعة.

واستقبلت النمسا العام الماضي نحو 90 ألف طالب لجوء، في أكبر عدد تستقبله دولة في الاتحاد الأوروبي نسبة إلى عدد السكان، وعبر نحو 10 أضعاف هذا العدد أراضيها باتجاه ألمانيا ودول اسكندنافيا.

وشكل تدفق اللاجئين عاملاً داعماً لحزب الحرية اليميني المتطرف، الذي يؤكد أنه يرفض كل أشكال العنف. ولم تشهد النمسا هجمات على اللاجئين مثل جارتها ألمانيا.

وأطلق رجل يرتبط بالنازية الجديدة النار من بندقية كلاشينكوف الأحد الماضي على حفل موسيقي في مقاطعة فورارلبيرغ غرب النمسا، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين قبل أن يطلق النار على نفسه.