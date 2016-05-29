بلغاريا تمنع دخول 100 لاجئ إلى أراضيها

منعت بلغاريا للمرة الأولى نحو 100 لاجئ من دخول أراضيها عبر حدودها الجنوبية مع اليونان، لتوجه "رسالة قوية" إلى مهربي البشر، بحسب ما أفادت وزيرة الداخلية روميانا باخفاروفا.

ومن بين هؤلاء 56 أفغانيا عثر عليهم مختبئين في مقطورة قطار، إضافة إلى مجموعة من نحو 40 سوريا وعراقيا.

وأوقفت المجموعتان السبت، وتشكلان أكبر عدد من المهاجرين الذين يضبطون أثناء محاولتهم دخول البلد الأوروبي الشرقي منذ بداية أزمة اللاجئين.

وقال رئيس الوزراء بويكوف بوريسوف عقب اجتماع مع شرطة الحدود إن "إعادة المهاجرين حدثت بسرعة قياسية بالنسبة إلى أوروبا".

وصرحت وزيرة الداخلية "وجهنا رسالة قوية إلى مهربي البشر الذين يستغلون هؤلاء البؤساء".

وعقب الإخلاء الأخير لمخيم أدوميني على الحدود بين اليونان ومقدونيا، حيث كان آلاف المهاجرين عالقين بعد إغلاق دول البلقان حدودها، استعدت بلغاريا لتدفق اللاجئين سعيا للوصول إلى أوروبا.

وأعيد الإفغان إلى اليونان في اليوم نفسه، بينما يتم التحقيق مع الأربعين الآخرين الذين يرجح إعادتهم الأسبوع المقبل، بحسب بوريسوف.

وأوضحت الوزيرة أن كل مهاجر دفع للمهربين 200 يورو معتقدين أنهم سيأخذونهم إلى مقدونيا.

وأكدت أنه سيتم نشر 65 جنديا في عربات دفع رباعي على طول الجانب الغربي من الحدود اليونانية لدعم شرطة الحدود.

ويبلغ طول الحدود البلغارية مع اليونان حوالي 500 كلم، كما تبلغ حدودها مع تركيا 260 كلم.