رئيس الوزراء التركي الجديد يحظى بثقة البرلمان

قال إسماعيل كهرمان، رئيس البرلمان التركي، إن حكومة رئيس الوزراء الجديد بن علي يلدريم فازت في تصويت على الثقة في البرلمان اليوم الأحد وحظيت بموافقة على برنامجها.

ويلدريم حليف مقرب للرئيس رجب طيب أردوغان وشارك في تأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم. وأعلن تعيينه رئيسا للوزراء بعد انتخابه زعيما جديدا للحزب.

ويمثل تعيين يلدريم خطوة أخرى في خطة أردوغان لتحويل تركيا إلى النظام الرئاسي.

وحل يلدريم محل أحمد داود أوغلو الذي أعلن استقالته بعد أسابيع من التوترات بينه وبين أردوغان.

وقال كهرمان إن نتيجة التصويت بالثقة على الحكومة كانت 315 صوتا موافقا مقابل 138 صوتا رافضا.