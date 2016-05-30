أميركا.. قتيلان و6 مصابين في إطلاق نار بهيوستون

أعلنت السلطات الأميركية أن معركة بالأسلحة النارية اندلعت في غرب هيوستون، مساء الأحد، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 6، وأجبرت المسؤولين على مناشدة السكان البقاء في منازلهم بينما كانوا يستعدون للاحتفال بذكرى يوم النصب التذكاري.

وقالت مارثا مونتالفو القائم بأعمال قائد شرطة هيوستون للصحفيين إن شخصين على الأرجح شاركا في إطلاق النار، ويعتقد أن أحدهما أطلق النار وقتل الآخر.

لكن الشرطة ذكرت لاحقا في تدوينة بموقع فيسبوك إن المشتبه به لقي حتفه برصاص أحد أفراد الشرطة. ولم يصدر على الفور تفسير للحادث.



وأفادت التدوينة أن المشتبه به الثاني أصيب برصاص الشرطة أيضا ونقل لمستشفى قريب في حالة حرجة.



وضمت قائمة ضحايا الحادث الذي اتضحت أبعاده خلال الساعات الماضية اثنين من الشرطة تلقيا العلاج بمستشفى.



أما القتيل الثاني الذي وصف بأنه "مواطن" فعثرت عليه الشرطة داخل سيارة. وقالت مونتالفو إنه من غير الواضح إن كانت هناك صلة بينه وبين المشتبه بهما.



وفي حادث آخر، اشتعلت النيران وأتت على محتويات محطة للتزود بالوقود قرب مكان إطلاق النار. وأظهرت لقطات تلفزيونية محطة محترقة والنيران لا تزال تشتعل فيها.