إغلاق جزئي للبيت الأبيض بسبب طرد مريب

أكد مسؤول بجهاز أمن الرئاسة الأميركية إغلاق الجناح الشمالي للبيت الأبيض لدواع أمنية، الاثنين، بسبب وجود طرد مثير للريبة.

وتم الإغلاق الجزئي في عطلة يوم شهداء القوات المسلحة الأميركية، وبينما كان الرئيس باراك أوباما بالبيت الأبيض.

ولم يسمح للصحافيين بمغادرة مجمع البيت الأبيض عبر البوابة الشمالية الغربية، وأمكن رؤية الأضواء التحذيرية الخاصة بفرق الاستجابة على مقربة.

وقال المسؤول إن الفحوص الخاصة بالمواد الخطرة جارية. وذكرت محطة (دابليو.تي.أو.بي) الإذاعية المحلية، نقلا عن مسؤول اتحادي في أجهزة إنفاذ القانون، أن هناك شخصا محتجزا.

وكان أوباما زار مقابر أرلينجتون في وقت سابق اليوم الاثنين ضمن مراسم إحياء ذكرى شهداء القوات المسلحة الأميركية.