اعتقال 3 فتية مقدسيين بزعم طعنهم إسرائيليتين

أعلنت الشرطة الإسرائيلية الاثنين، اعتقال 3 فتية فلسطينيين مقدسيين زعمت أنهم أقدموا على طعن مسنتين إسرائيليتين في الثمانينات من عمرهما قبل عشرين يوما.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان "إن الشرطة اعتقلت ثلاثة قاصرين فلسطينيين من حي جبل المكبر" في القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل.

وزعمت المتحدثة "أن الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 عاما نفذوا عملية طعن يوم 10 من مايو، وأن والدة أحدهم كانت قد اعتقلت قبلهم بأسبوع بشبهة محاولة تنفيذ عملية طعن هجومية بمعبر جبل الزيتون" في الضفة الغربية المحتلة.

وقامت الشرطة بإلقاء القبض على الثلاثة بالتعاون مع جهاز "الشاباك" في 19 من مايو.

وادعت الناطقة أن "المشتبه بهم خططوا للهجوم وتحدثوا فيما بينهم أثناء دوامهم المدرسي عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي وأن اثنين منهما واصلا عبر فيسبوك وواتس اب تخطيط عملية طعن جديدة لأنهما نجحا بتنفيذ الأولى".

وسمحت المحكمة الاثنين بالنشر بعد أن كان هناك أمر حظر.

ومنذ الأول من أكتوبر، قتل 205 فلسطينيين بينهم واحد من عرب 48 في أعمال عنف تخللتها مواجهات بين فلسطينيين وإسرائيليين وإطلاق نار ومحاولات وعمليات طعن قتل فيها أيضا 28 إسرائيليا إضافة إلى أميركي وإريتري وسوداني، بحسب مصادر إعلامية.