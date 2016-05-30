الكويت.. الإعدام بحق المتهم في تفجير "مسجد الصوابر"

حكمت محكمة التمييز في الكويت، صباح اليوم بتأييد حكم الإعدام بشأن المتهم الأول عبد الرحمن صباح عيدان في تفجير "مسجد الصوابر".

كما أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم بإعدام المتهم التاسع فهد فرج نصار محارب "والي داعش في الكويت" ومعاقبته بالحبس 15 عاما عن التهمة المسندة إليه وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك.

وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهم العاشر "عادل عقل الظفيري" بالحبس خمس سنوات عن التهمة المسندة إليه بدلا عن عشر سنوات.

وتأييد الحكم المستأنف بشأن المتهمة الثالثة عشرة "هاجر فهد نصار".

وتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبة المتهمة الرابعة عشرة "ساره فرج نصار" بالحبس خمس سنوات عما أسند إليها وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك " بدلا من سبع سنوات".

وألغت المحكمة الحكم عن المتهمة الخامسة عشرة "مريم فهد فرج نصار" والقضاء مجددا ببراءتها عن التهمة المسندة إليها وتأييد الحكم المستأنف في ما عدا ذلك " بدلا من سنتين.

وأيدت المحكمة براءة أربعة عشر متهما آخر وهم المتهمين السابع والثامن والحادي عشر والثاني عشر والسادسة عشرة والتاسعة عشرة والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين والسابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين.

وتبنى تنظيم "داعش" تفجير مسجد يؤمه أتباع المذهب الشيعي في الكويت في 28 من يونيو 2015، وبلغت حصيلة التفجير 28 قتيلاً، وأكثر من 200 جريح.

ووقع التفجير في مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر في الكويت، وبحسب مسؤول أمني كويتي، فقد فجر انتحاري نفسه أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة.