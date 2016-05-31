أردوغان يصنف رسميا جماعة عبدالله غولن كمنظمة إرهابية

صنف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسميا الحركة الدينية التي أسسها فتح الله غولن، رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة، كمنظمة إرهابية وقال إنه سيتعقب أعضاءها الذين يتهمهم بمحاولة قلب نظام الحكم.

وربما يستخدم أردوغان هذا التصنيف في الضغط على واشنطن لتسليم غولن وهي خطوة من غير المرجح أن توافق عليها السلطات الأميركية دون أساس ملموس.

وقال أردوغان لمؤيديه لدى وصوله في ساعة متأخرة الليلة الماضية إلى مدينة إزمير الساحلية، حيث سيشهد تدريبات عسكرية: "لن ندع أولئك الذين يقسمون الأمة دون عقاب في هذا البلد. سيحاسبون. البعض فر والبعض مسجون ويحاكم حاليا. هذه العملية ستستمر".

وأكد أن مجلس الوزراء وافق على قرار بإطلاق وصف "جماعة غولن الإرهابية" على أتباع كولن.

وطالما وصف أردوغان غولن بأنه إرهابي. وهو يسعى لكسر نفوذه الذي يستند لشبكة من المدارس والشركات في تركيا والخارج.

وتم إغلاق شركات إعلامية مرتبطة بغولن أو فرض الوصاية القضائية عليها واعتقال المئات. وفقد آلاف من أنصار غولن في الشرطة والقضاء وظائفهم أو تم أبعادهم لمواقع أخرى.

ويتهم أردوغان رجل الدين بالتآمر للإطاحة به من خلال بناء شبكة من المؤيدين في الإعلام والقضاء والتعليم. وينفي غولن هذا.

وكان الرجلان حليفين إلى أن فتح أفراد من الشرطة والادعاء ينظر إليهم على أنهم متعاطفون مع غولن تحقيق فساد في الدائرة المقربة من أردوغان عام 2013 أي بعد 11 عاما من انتخاب حزب العدالة والتنمية الذي أسسه أدروغان لقيادة البلاد.