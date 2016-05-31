إغلاق مدينة اسطنبول تحسباً لاضطرابات بذكرى تظاهرات 2013

اعتقلت الشرطة التركية، الثلاثاء، أكثر من 10 نشطاء، وفرضت إجراءات أمنية مشددة في مدينة اسطنبول في الذكرى الثالثة للتظاهرات التي جرت في المدينة في 2013، وشكلت تحديا كبيرا لحكم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبدأت الاحتجاجات (أيار/مايو-حزيران/يونيو 2013) كحركة لوقف خطط لإعادة تطوير حديقة غيزي وسط اسطنبول، إلا أنها تحولت لموجة من الغضب الشعبي ضد أردوغان امتدت إلى أنحاء البلاد.

من ناحية أخرى، اعتقلت الشرطة 16 ناشطا في مكاتب غرفة المهندسين المعماريين التجارية في وسط المدينة قرب قصر يلدز الأثري، والتي عارضت تطوير حديقة غيزي ودعمت المتظاهرين، بحسب الإعلام المحلي.

وقتل 8 أشخاص في حملة القمع التي شنتها الشرطة في جميع أنحاء البلاد عقب احتجاجات حديقة غيزي.