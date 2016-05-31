الأمم المتحدة تريد مراقبة الأسلحة بجنوب السودان

طلب مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إعداد تقرير عن تدفق الأسلحة إلى جنوب السودان بعد فشل القوى العظمى في الاتفاق على فرض حظر للأسلحة على البلد الذي مزقته الحرب الأهلية.

وأقر أعضاء المجلس الـ15 بالإجماع، القرار الذي أعدته الولايات المتحدة ويجدد العقوبات على جنوب السودان لسنة، ويكلف لجنة خبراء إعداد تقرير مفصل خلال ثلاثة أشهر.

وقال خبراء للمجلس إن الحكومة والمتمردين يقومون بتخزين الأسلحة رغم توقيع اتفاق السلام في أغسطس لإنهاء الحرب التي تخللتها فظاعات.

وأوضح نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ديفيد برسمان، أن استمرار تدفق السلاح "يهدد بجدية نجاح اتفاق السلام والاستقرار في المنطقة".

وسيركز التقرير على تدفق الأسلحة منذ تشكيل حكومة موحدة الشهر الماضي، وإعداد تحليل للتهديدات الأمنية للسلطات الجديدة.