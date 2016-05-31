الهند.. 17 قتيلاً في حريق بمستودع ذخائر للجيش

شبّ حريق في مستودع ذخائر كبير للجيش في وسط الهند موقعاً 17 قتيلاً و19 جريحاً على الأقل، وفق الشرطة وأجهزة الإطفاء.

وشب الحريق قرابة الساعة 1,30 (21.00 ت غ الاثنين) في مستودع بولغاون قرب مدينة ناغبور بولاية مهارشترا، وعرضت الشبكات التلفزيونية مشاهد للنيران المشتعلة.

من جهته، قال مسؤول الشرطة في منطقة واردا سميتا باتيل لوكالة فرانس برس في موقع الحريق: "قتل 17 شخصاً وأصيب 19 بجروح لكنهم ليسوا في خطر".

وذكر أنه "تمت السيطرة على الحريق".

وتم إجلاء آلاف العائلات المقيمة في القرى المجاورة من محيط مستودع الذخائر الذي يعتبر من الأكبر في الهند.

من ناحيتها، أفادت وكالة برس تراست أوف إينديا أن بين العسكريين الـ17 الذين قضوا في الحريق ضابطين، في حين قالت شبكة "أن دي تي في" إن الحريق شب بعد انفجار.

كما صرح المسؤول في أجهزة الإطفاء في ناغبور، راميش باردي، لفرانس برس أن فرق الإطفاء عملت طوال الليل بمساعدة 10 آليات لاحتواء الحريق.

وأوضح متحدثاً من الموقع أن "الحريق اندلع في الساعة 1.30 ووصلت شاحنات الإطفاء قبل الساعة 2.30"، مشيراً إلى أنه "تمت السيطرة على الحريق قرابة الساعة 6.15 والوضع تحت السيطرة".