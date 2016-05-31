أميركا: لا معلومات مؤكدة عن هجمات محتملة في أوروبا

قالت وزارة الخارجية الأميركية بأنه لا معلومات مؤكدة عن هجمات محتملة في أوروبا.

وكانت الخارجية الأميركية قد حذرت مواطنيها، أمس الثلاثاء، من هجمات إرهابية محتملة في أوروبا هذا الصيف، وقالت إن الأهداف قد تشمل مواقع سياحية ومطاعم ومراكز تجارية ووسائل النقل.

وقالت في تحذير بشأن السفر ينتهي أجله في 31 أغسطس: "نحذر المواطنين الأميركيين من خطر هجمات إرهابية محتملة في أنحاء أوروبا تستهدف مناسبات رئيسية ومواقع سياحية ومطاعم ومراكز تجارية ووسائل النقل".

وأضافت: "العدد الكبير من السياح الذين يزورون أوروبا في شهور الصيف سيمثل أهدافاً أكبر للإرهابيين الذين يخططون لهجمات في الأماكن العامة خاصة في المناسبات الكبيرة".