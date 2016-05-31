51 % من البريطانيين يؤيدون البقاء في الاتحاد حتى الآن

أظهر استطلاع، نشرت نتائجه صحيفة تلغراف البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة البريطانيين المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي بلغت 51%، وهي نسبة تتجاوز بخمس نقاط نسبة الداعين للانسحاب من التكتل الذي يضم 28 بلداً.

وكشف المسح أن نسبة التأييد للخروج من الاتحاد ارتفعت أربع نقاط لتصل إلى 46%، وهو توجه يؤرق مؤيدي البقاء في الاتحاد والأسواق المالية بشكل عام.

ومن المقرر أن يصوت البريطانيون في استفتاء في الـ23 من حزيران/يونيو على بقاء بلادهم أو خروجها من الاتحاد، فيما لا يزال الانقسام حيال القرار واضحاً داخل البلاد.

من جهته، وصف رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، التصويت بأنه واحد من أهم القرارات في حياة البريطانيين.