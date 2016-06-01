مقتل شخص وانتحار آخر بإطلاق نار في جامعة كاليفورنيا

أعلن شارلي بيك قائد شرطة لوس انجليس إن إطلاق النار الذي حصل في جامعة كاليفورنيا لوس انجليس الاربعاء أدى إلى مقتل شخصين أحدهما قتل بالرصاص والثاني انتحر.

ولا يزال حرم هذه الجامعة، وهي من الاشهر في العالم، مغلقا اثر حادثة إطلاق النار التي بدات نحو الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (17،00 تغ) في مبنى بويلتر الذي توجد فيه كلية الهندسة. وأكد قائد الشرطة إن الوضع بات تحت السيطرة.

وكان المتحدث باسم الشرطة تومي ايم اكتفى في وقت سابق بالقول "لدينا ضحيتان"، مضيفا أن عناصر من الشرطة يبحثون عن مسلح في حرم الجامعة الذي اقفل. وهرعت عشرات من سيارات الشرطة والاسعاف إلى حرم الجامعة وطلب من جميع الطلاب وهيئة التدريس الاحتماء.