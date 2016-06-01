إيرباص تفكر بصناديق سوداء قابلة للانفصال

قال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية في إيرباص إن حادث تحطم طائرة مصر للطيران يعزز الدعوة لصناديق سوداء تقذفها الطائرات قبل وقوع الحوادث وهو ما سينهي الحاجة لعمليات البحث الشاقة في قاع البحر.

وأوضح المسؤول في شركة إيرباص أنه إذا كان يوجد مسجل لبيانات الرحلة قابل للانفصال عن الطائرة فسيكون العثور عليها أسهل كثيراً، مضيفاً أن انفصال الصندوقين الأسودين المصممين لتقذفهما الطائرة من الذيل خلال عملية التحطم يطفوان على سطح الماء ليبعثا بإشارة استغاثة.

وتحطمت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران وعلى متنها 66 شخصا قادمة من باريس إلى القاهرة، وأكدت فرنسا أيضا سقوط الطائرة المصرية فوق البحر الأبيض المتوسط وفتح تحقيق في الحادث.