الأردن.. رئيس الوزراء المكلف يؤدي اليمين

أدى رئيس الوزراء الأردني المكلف، هاني الملقي وفريقه الوزاري، اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، ظهر الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء الجديد هاني الملقي عقب أداء اليمين الدستورية في أول تصريح له بمنصبه الجديد، إن من أبرز أولويات حكومته المكونة من 28 وزيراً هو إكمال مسيرة الإصلاح السياسي، وإجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها.

وضمت تشكيلة الفريق الوزاري الجديدة أسماء من الحكومة السابقة، تمثلت بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، والإعلام، فيما عاد سلامة حماد وزارة الداخلية، أما حقيبة المالية فتسلمها عمر ملحس.

وعين جواد العناني نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيراً للصناعة والتجارة والتموين، كما عين محمد محمود ذنيبات نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات ووزيراً للتربية والتعليم.

وشغل ناصر جودة نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، كما شغل عماد فاخوري وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، فيما شغل محمد المومني وزير دولة لشؤون الإعلام.

وأعاد الملقي وزارة الشباب الذي تسلمها رامي وريكات الذي كان يشغل منصب أمين عام وزارة الشؤون البرلمانية.

ورفع الملقي إلى العاهل الأردني رد الحكومة على كتاب التكليف، قال فيه "سنوفر جميع التسهيلات لضمان نزاهة وشفافية وحيادية الانتخابات النيابية سنعمل على تنفيذ قانون اللامركزية وإجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل إصلاحات إدارية لتجذير سيادة القانون وتطوير أسلوب الإدارة وإحداث التغيير المنشود ومعالجة ارتفاع المديونية بسلسلة إجراءات إصلاحية لزيادة النمو الاقتصادي وتفعيل القطاع الخاص".

وأضاف أن الحكومة ستلتزم بمواصلة جهدها في محاربة الإرهاب والتصدي لخوارج العصر، والدفاع عن الدين الحنيف وقيمه السمحة، وتوفير كل أوجه الدعم والتمكين لحماة الوطن، القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

يأتي أداء اليمين الدستورية بعد ثلاثة أيام من تكليف الملقي تشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لحكومة عبدالله النسور التي قدمت استقالتها يوم الأحد الماضي.