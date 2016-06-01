مؤيدو الـ"بريكسيت" مع تشديد شروط هجرة الأوروبيين

كشف زعماء المعسكر المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) الأربعاء مشروعاً يشدد شروط هجرة مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا على نسق النموذج الأسترالي في حال فوزهم في استفتاء 23 حزيران/يونيو.

وفي بيان مشترك، قال رئيس بلدية لندن السابق بوريس جونسون الذي يطمح لأن يصبح رئيس الوزراء المقبل ووزير العدل مايكل غوف ووزيرة الدولة للتوظيف بريتي باتل والنائبة جيزيلا ستيوارت "في الانتخابات التشريعية المقبلة سنصيغ نظام هجرة حقيقيا على غرار النموذج الأسترالي".

وأضافوا "سيلغى الحق التلقائي لكافة مواطني الاتحاد الأوروبي في المجيء للعيش والعمل في بريطانيا"، موضحين أن الأمر لن ينطبق على المواطنين الأوروبيين المقيمين حاليا في البلاد.

في النظام الجديد المستوحى من سياسة الهجرة الصارمة التي تطبقها أستراليا سيعالج كل طلب للحصول على إذن إقامة وعمل في بريطانيا بناء على كفاءات ومؤهلات صاحب الطلب "دون تمييز على أساس الجنسية".

وكتب مؤيدو خروج بريطانيا أنه "للحصول على ترخيص عمل على المهاجرين لأسباب اقتصادية أن تكون لديهم مؤهلات لشغل الوظيفة التي يريدونها".

وأكدوا أن اتقان الإنجليزية سيكون إلزاميا لعدد من الوظائف.

وملف الهجرة محوري في حملة الاستفتاء لأن أنصار خروج بريطانيا يؤكدون أن تدفق المواطنين الأوروبيين يحمل نظامي الصحة والتربية أعباء ضخمة ويرفع أيضا أسعار المساكن.

وذكر مرصد الهجرة أن حوالي 3 ملايين من رعايا الاتحاد الأوروبي كانوا يقيمون في بريطانيا في 2015 وهو رقم زاد بأكثر من مرتين منذ 2004.