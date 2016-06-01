مقتل جندي صيني من "حفظ السلام" و3 مدنيين بهجوم في مالي

قتل جندي صيني وثلاثة مدنيين يعملون مع قوات حفظ السلام الدولية في غاو، كبرى مدن شامل مالي، في هجوم مزدوج، وفق ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة وزارة الخارجية الصينية.

وأعلنت قوات حفظ السلام الدولية في بيان: "تعرض معسكر لبعثة الأمم المتحدة في حي شاتو دو في غاو لهجوم بقذائف الهاون والصواريخ عند الساعة 20.45 الثلاثاء" (بالتوقيتين المحلي وغرينتش).

وتابع البيان: "بحسب التقارير الأولية، فإن جندياً قتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة".

من جهته، أشار مصدر أمني تم الاتصال به هاتفياً في غاو لوكالة فرانس برس إلى "إصابة أربعة جنود أخرين من قوات حفظ السلام بجروح خطيرة"، بينما أكدت وزارة الخارجية الصينية مقتل الجندي الصيني الثلاثاء بـ"هجوم إرهابي" في مالي.

من جهة أخرى، قتل "عنصران ماليان يعملان في شركة أمنية خاصة وخبير دولي" في هجوم آخر بالسلاح الخفيف استهدف مقر هيئة مكافحة الألغام التابعة للأمم المتحدة في حي آخر من مدينة غاو، وفق البيان.

كذلك لفت البيان إلى أن "أكثر من 10 أشخاص من العاملين في البعثة الدولية من بينهم مدنيون" أصيبوا بجروح طفيفة في الهجوم.

والهجوم المزدوج هو الأخير في سلسلة عمليات ضد القوات الأجنبية المنتشرة في مالي منذ إطلاق تدخل عسكري في كانون الثاني/يناير 2013 ضد مجموعات إرهابية مرتبطة بالقاعدة كانت تسيطر على شمال البلاد.