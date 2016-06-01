هولاند يأمل ألا ينسى البريطانيون صلاتهم القوية بأوروبا

أعرب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الأربعاء عن أمله في ألا ينسى البريطانيون عمق صلاتهم مع أوروبا، في إشارة إلى استفتاء 23 حزيران/يونيو في بريطانيا حول البقاء في الاتحاد الأوروبي أو مغادرته.

وقال على هامش تدشين نفق في سويسرا "نحن موحدون كما لم يحدث في السابق، وآمل أن يتذكر البريطانيون ذلك في اليوم الموعود". مشيرا إلى ارتباط بريطانيا بأوروبا الغربية بنفق المانش منذ أكثر من 20 عاما.

وأضاف "ما كان لأحد أن يتصور أنه سيأتي يوم يمكن فيه التنقل بهذه الطريقة من فرنسا إلى بريطانيا".

وكان هولاند قد حذر في مستهل آذار/مارس، من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير "في العديد من المجالات". مشيرا إلى "السوق الأوروبية المشتركة"، و"الأسواق المالية"، و"التنمية الاقتصادية بين البلدين".