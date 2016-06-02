ألمانيا تكشف سيناريو "دموياً" لداعش وتوقف 3 سوريين

أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية الخميس عن إحباط مخطط اعتداء يستهدف وسط دوسلدورف غرب ألمانيا وتوقيف ثلاثة مشتبه بهم سوريين، يعتقد أنهم من تنظيم داعش.

وقالت النيابة في بيان "بحسب نتائج التحقيق الجاري حالياً، فإن المشتبه بهم كانوا يفكرون في تنفيذ اعتداء انتحاري لحساب داعش الإرهابي في المدينة القديمة في دوسلدورف".

مجموعة من 4 شبان سوريين

وفي التفاصيل أعلن الادعاء العام الاتحادي الألماني الخميس أن 3 رجال سوريين يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش اعتقلوا للاشتباه في تخطيطهم لشن هجوم ارهابي. وأضاف الادعاء في بيان أن حمزة سيالبالغ من العمر 27 عاماً، وماهود بي25 عاماً، وعبد الرحمن ايه. كيه 31 عاما، اعتقلوا في ولايات نورث راين-فستفاليا وبراندنبرج وبادن فورتمبرج وأن منازلهم يجري تفتيشها.



وقال إن قرار ضبط صدر بحق سوري رابع يدعى صالح ايه.البالغ من العمر 25 عاماً، موضحا أن اثنين من المشتبه بهم - صالح وحمزة - انضما إلى داعش في سوريا في ربيع 2014 ، وجرى تكليفهما من جانب قادة التنظيم بمهمة تنفيذ هجوم في مدينة دوسلدورف القديمة في غرب ألمانيا.



وأضاف الادعاء أن الاثنين أقنعا الرجلين الآخرين بالمشاركة في الهجوم.

تفجير انتحاري في شارع مزدحم واطلاق النار على المارة

وبحسب البيان خطط صالح وحمزة لأن يفجر شخصان نفسيهما في شارع مزدحم بالمارة في وسط المدينة، على أن يبدأ باقي المشاركين بالهجوم في قتل أكبر عدد ممكن من المارة بإطلاق النار وتفجير عبوات ناسفة.



وأشار الادعاء إلى أنه لم يتوافر حتى الآن دليل على أن المشتبه بهم بدأوا فعلياً في تنفيذ أي من خططهم.

يأتي هذا في وقت فيه تعيش ألمانيا ضغوطاً جمة لاسيما على صعيد ملف اللاجئين، بعد الانتقادات العديدة التي واجهتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تجاه سياسة الانتفتاح التي اتبعتها في هذا الملف، ووسط تزايد أعمال الاعتداء على مراكز إيواء اللاجئين.