إسرائيل تقتل فلسطينية بزعم أنها حاولت طعن جندي

أفاد مراسل العربية بمقتل فتاة فلسطينية قرب مستوطنة "عناب" شرق طولكرم شمال الضفة الغربية، برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه قتل فلسطينية، زاعماً أنها حاولت طعن جندي. وقال الجيش في بيان "حاولت مهاجمة مسلحة بسكين طعن جندي في موقع عسكري قرب قرية عنبتا"، مضيفاً أن القوات "ردت عبر إطلاق النار على المهاجمة ما أدى إلى مقتلها".

من جانبها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفتاة التي لم تعرف هويتها بعد.

وتشهد الأراضي الفلسطينية وإسرائيل أعمال عنف منذ الأول من أكتوبر. وقتل 206 فلسطينيين برصاص إسرائيلي منذ بداية شهر أكتوبر و28 إسرائيلياً في مواجهات وعمليات طعن ومحاولات طعن قتل خلالها أيضا أميركيان وإريتري وسوداني، بحسب ما أوردت "فرانس برس".