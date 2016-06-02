الجيش اللبناني يقتل داعشيا ويعتقل 3 آخرين

قالت مصادر أمنية إن الجيش اللبناني قتل أحد مسلحي تنظيم داعش واعتقل ثلاثة آخرين في مداهمة اليوم الخميس في محافظة عكار بشمال البلاد.

واتهمت هذه المجموعة بالمشاركة في قتل جنود لبنانيين وإصابة رقيب أول في شعبة المعلومات بوزارة الداخلية.

ووقعت المداهمة في منزل ببلدة خربة داود القريبة من الحدود الشمالية مع سوريا. وأوضحت المصادر أن الرجل قتل في اشتباك بين الجنود والمتطرفين.

وشن متطرفون ومنهم أعضاء في تنظيم داعش وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة عدداً من الهجمات في لبنان منذ بدء الحرب في سوريا في 2011.

وتضمنت الهجمات اقتحام بلدة عرسال الحدودية في 2014 وهجمات انتحارية استهدفت قوات للجيش ومناطق تسيطر عليها ميليشيات حزب الله اللبنانية التي تقاتل في سوريا دعماً لرئيس النظام السوري بشار الأسد.