السويد.. سجن داعشي خطط لتفجير نفسه بإناء للطهي

أعلنت محكمة مقاطعة أتوندا في السويد أن شاباً سويدياً في العشرين من عمره عوقب اليوم الخميس بالسجن 5 سنوات، لتحضيره لصنع قنبلة لتنفيذ هجوم انتحاري.

وقالت المحكمة "إن الرجل جمع معلومات من الإنترنت عن صناعة القنابل وحمل مواد دعاية من تنظيم داعش."

ودانت المحكمة "أيدين سيفيجن" بشراء مواد، منها إناء طهي بالضغط لصنع قنبلة بنية تفجير نفسه في هجوم انتحاري.

ويعتقد الادعاء العام أن الرجل حاول من قبل الانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا، لكن تم وقفه مرتين في تركيا وأعيد إلى السويد.

ولم تتعرض السويد لأي هجوم كبير من قبل متطرفين، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت في أبريل أن السلطات تلقت معلومات عن هجوم محتمل على العاصمة من مسلحي التنظيم. وفي عام 2010 قتل انتحاري عندما انفجر حزامه الناسف قبل الموعد المحدد في وسط ستوكهولم.