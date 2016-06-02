باريس "متفائلة".. داعش سيطوق بالكامل قريباً

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جان-ايف لودريان الأربعاء أنه "متفائل نسبياً بشأن سير العمليات العسكرية في كل من سوريا والعراق ضد داعش، معتبراً أن التنظيم "يتراجع بوضوح". وقال لودريان أمام لجنة التحقيق البرلمانية في الموارد التي خصصتها الدولة لمكافحة الإرهاب "للمرة الأولى لدي نظرة متفائلة نسبياً بشأن الوضع المتعلق بالمشرق". وأضاف "أنا اليوم أعتبر أن داعش يتراجع بوضوح"، مؤكداً أن التنظيم خسر 40% من مساحة الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق قبل أن تشن القوات العراقية هجومها عليه، مدعومة بإسناد جوي من قوات التحالف الدولي.

وأضاف أنه "مع حصول عمليات في نفس الوقت في كل من الرقة السورية والموصل والفلوجة في العراق، إضافة إلى المعارك حول منبج بسوريا وكذلك الوجود الروسي في تدمر، فإن داعش سيتم تطويقه بالكامل قريباً".

وإذ أشاد الوزير الفرنسي بالهجوم الذي يشنه على معقل التنظيم في الرقة تحالف مجموعات مسلحة كردية وعربية، لفت إلى أن هذا "التحرك المهم" ومع أنه "يسير بشكل إيجابي" إلا أنه لا يعني أن المدينة "ستسقط حالاً".

ليبيا وجمع المعلومات

وفي ما خصّ ليبيا لفت لودريان إلى أن فرنسا تنشط في هذا البلد في جمع معلومات استخبارية، وأنها على استعداد لتحريك قطع بحرية من أجل مكافحة تهريب المهاجرين والأسلحة.

وقال "في ليبيا نحن نقوم بعمل استخباري منذ بعض الوقت. نحن بحاجة لأن نرى ماذا يحصل هناك".

يذكر أن فرنسا أقرت مراراً بأن طائراتها العسكرية تحلق في الأجواء الليبية لجمع معلومات، إلا أنها لم تؤكد بالمقابل ما ذكرته خصوصاً صحيفة لوموند بشأن وجود قوات فرنسية خاصة في ليبيا تنشط في مجال جمع المعلومات الاستخبارية.