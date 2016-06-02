زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب إندونيسيا.. ولا أنباء عن ضحايا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا بلغت قوته 6.5 درجة تم تسجيله قبالة جزيرة سومطرة الإندونيسية يوم الخميس بالتوقيت المحلي.

وأضافت أن مركز الزلزال يقع على بعد 155 كيلومترا جنوبي مدينة بادانج الساحلية في سومطرة وعلى عمق نحو 50 كيلومترا. كانت الهيئة قالت في وقت سابق إن قوة الزلزال 6.2 درجة في تقدير أولي. ولم ترد أنباء فورية عن أضرار أو إصابات.

وفي ديسمبر كانون الأول 2004 أثار زلزال تحت البحر بقوة 9.15 درجة موجات مد هائلة في المحيط الهندي مما أدى إلى مقتل أكثر من 200 ألف شخص في أكثر من 10 دول. وكان معظم القتلى في إقليم أتشيه على الطرف الشمالي الغربي لسومطرة.