بعد "المخطط الدموي".. ألمانيا تتحرى عن 180 مشتبهاً بهم

بعد اعلان النيابة العامة الفدرالية الألمانية الخميس احباط مخطط "دموي" كان يعده عناصر من تنظيم داعش، لاستهداف شارع مكتظ بالمارة بغية الايقاع بأكبر عدد من الضحايا، قال متحدث باسم وزارة العدل الألمانية اليوم الجمعة إن السلطات تحقق مع نحو 180 مشتبهاً بهم في أنشطة إرهابية، ممن عادوا من سوريا أو لهم صلات بجماعات متطرفة هناك.

وأوضح المتحدث في مؤتمر صحافي دوري "في الوقت الحالي يجري المدعي الاتحادي نحو 120 تحقيقاً عن أكثر من 180 شخصاً يشتبه في صلتهم بالحرب الأهلية في سوريا سواء لعضويتهم في جماعة إرهابية أو لدعمهم لها."

وألقي القبض على ثلاثة سوريين أمس الخميس، للاشتباه في تخطيطهم لهجوم كبير في مدينة دوسلدورف بغرب ألمانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات بشأن مدى خطورة التهديد، الذي تواجهه ألمانيا لكنه أضاف أن حالة التأهب الأمني لا تزال مرتفعة.