أميركا: داعش يطمح لتنفيذ هجمات في الغرب

أعلن وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، الجمعة أن متطرفي تنظيم داعش في مدينة منبج الاستراتيجية في شمال سوريا "يطمحون" لتخطيط لهجمات إرهابية في الغرب.

وهذا الأسبوع شنت قوات سوريا الديمقراطية، (التحالف الذي يضم ميليشيات كردية وعربية) المدعوم من الولايات المتحدة ويحارب التنظيم المتطرف، هجوماً لاستعادة مدينة منبج.

وتقع المدينة في شمال غربي البلاد بين جرابلس على الحدود التركية والرقة معقل التنظيم في سوريا. وتعتبر استعادة السيطرة على المدينة أساسية لوقف تدفق المقاتلين الأجانب من وإلى سوريا.

وقال كارتر في مؤتمر صحافي في سنغافورة، حيث يشارك في قمة إقليمية حول الأمن "ثمة أشخاص هناك ولا يمكنني الخوض في التفاصيل يطمحون لإعطاء أفكار أو حتى للتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية خارج سوريا".

وأضاف "لهذا السبب ولكون المدينة نقطة دخول وخروج مقاتلين أجانب فهي تعد هدفاً مهماً ونحن مرتاحون للعمل مع القوات المحلية الراغبة في استعادة أراضيها من داعش وهي تحرز تقدماً".

ويشارك كارتر في سنغافورة في اجتماع للقادة الأمنيين يستمر حتى الأحد ويتناول المسائل الأمنية الإقليمية.