إسرائيل تفرج عن النائبة الفلسطينية خالدة جرار

أعلنت سلطات الاحتلال، عن قرارها الإفراج عن النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، اليوم الجمعة، وذلك بعد إكمال محكوميتها البالغة 15 شهراً. حيث سيكون الإفراج عنها ظهر اليوم على حاجز جبارة قرب طولكرم".

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت النائبة جرار عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، من منزلها في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، بتاريخ 2 إبريل من العام الماضي.

وسبق ذلك تسليم الاحتلال للنائبة جرار، أمراً بإبعادها لمدة شهر إلى مدينة أريحا، لكنها رفضت الامتثال للقرار واعتصمت شهرا بمقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله قبل أن يصدر أمر عسكري لاحقا يلغي قرار الإبعاد.

وانتُخبت خالدة جرار (50 عاما) عضواً في المجلس التشريعي عن "الجبهة الشعبية" عام 2006، وسبق أن اعتقلت من قبل سلطات الاحتلال عام 1989.

وأصدرت محكمة إسرائيلية حكماً بسجن جرار لمدة 15 شهراً، ودفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف شيكل (أي ما يعادل 2600 دولار أميركي).

ومن الجدير بالذكر أن جيش الاحتلال أقدم منذ عام 2006، على اعتقال أكثر من نصف نواب المجلس التشريعي الفلسطيني غالبيتهم من أعضاء حركة "حماس".

وبالإفراج عن خالدة جرار يتبقى في معتقلات الاحتلال 6 نواب من المجلس التشريعي أربعة منهم ينتمون لحركة حماس وهم: "حاتم قفيشة، ومحمد جمال النتشة، وحسن يوسف، وعبد الجبار فقهاء"، والنائب عن حركة فتح مروان البرغوثي، والنائب عن الجبهة الشعبية أحمد سعدات.