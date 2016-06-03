الجبير: مبادرة السلام العربية أفضل حل للقضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، الجمعة إن مبادرة السلام العربية لعام 2002 ما زالت أفضل عرض لتسوية الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر دولي يهدف لدفع محادثات السلام في باريس أن خطة السلام العربية لا يمكن تخفيفها أو تعديلها ويأمل أن تسود الحكمة في إسرائيل.

فيما أوضح الجبير أن مبادرة السلام العربية لا يمكن تعديلها.

من جانبها اعتبرت إسرائيل أن اجتماع إسرائيل يبعد احتمالات السلام مع الفلسطينيين.

فيما أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة أن عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن تأخذ في الاعتبار "التغييرات الكبيرة" التي شهدها "مجمل المنطقة"، مشدداً في الوقت نفسه على أن "الخيار الشجاع" من أجل السلام يعود إلى الفلسطينيين والإسرائيليين.

من جانبها قالت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن القوى العالمية تتحمل مسؤولية إحياء المحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين وحذرت من أن الآفاق التي فتحتها اتفاقيات أوسلو للسلام عام 1993 في خطر.